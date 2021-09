"No Time to die" sta arrivando, ecco il trailer finale dell'atteso film di James Bond

L'attesa è finita, recitano i titoli di testa del trailer finale di "No Time To Die" . A quasi due anni dalla prima clip che mostrava Daniel Craig nei panni di James Bond, il 25esimo capitolo nella saga filmica di 007, ha passato vari slittamenti, quasi il simbolo a livello cinematografico delle ripercussioni che la pandemia ha avuto sul mondo dello spettacolo. L’ultima avventura che vedrà come protagonista l'attore inglese nei panni della famosa spia britannica era prevista al cinema nell’aprile 2020 ma è stata spostato più volte fino a fissare il suo debutto al prossimo 30 settembre. Incrociando le dita, ovviamente.

Diretta da Cary Fukunaga, il film sarà l’ultima pellicola (e quinta volta) della serie che vedrà Daniel Craig nei panni della spia più famosa del mondo cinematografico, a quasi quindici anni dal suo debutto nel ruolo ("Casino Royale" era uscito nel Regno Unito nel novembre 2006)

L’attore britannico sarà nuovamente affiancato da Ralph Fiennes (Gareth “M” Malloy), Naomie Harris (Eve Moneypenny), Rory Kinnear (Bill Tanner) e Ben Whishaw (agente “Q”). Tra le new entry troviamo Léa Seydoux (Madeleine Swann), Jeffrey Wright (Felix Leiter), Ana de Armas (Paloma), Christoph Waltz (Blofeld) e Lashana Lynch nei panni del nuovo agente doppio zero e il villain Safin impersonato da Rami Malek.

La prima mondiale del film avrà luogo il 28 settembre alla Royal Albert Hall di Londra. Uscirà nel Regno Unito e in Irlanda dal 30 settembre e anche in Italia nella stessa data, mentre negli Stati Uniti l'uscita è prevista l'8 ottobre. Il nuovo Bond movie avrà per la prima volta la premiére ad un festival. Il 17esimo Zurich Film Festival ha fatto il colpaccio (la prima è prevista il 28 settembre). "È la prima volta che un film di Bond è stato selezionato nella selezione ufficiale di un festival", ha detto il suo direttore artistico, Christian Jungen.

In "No Time to Die", Bond ha lasciato il servizio attivo e si sta godendo una vita tranquilla in Giamaica. La sua pace è di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendo aiuto. La missione per salvare uno scienziato rapito si rivela molto più infida del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso criminale armato di una nuova pericolosa tecnologia.