La Porsche in Borsa e lʼasta da sogno delle auto e moto di James Bond

Volkswagen ha fissato a 82,50 euro il prezzo per azione , cioè il punto più alto della forchetta prevista (tra 76,50 e 82,50 euro). Ma il giorno dopo non è andato come sperato…

Ufficio stampa

Il venerdì nero delle borse mondiali ha striminzito attorno ai 60 euro il valore del titolo, ma Porsche ha le spalle larghe e guarda ben oltre i primi due giorni di contrattazioni. Ha emesso 113,9 milioni di azioni e perciò si attende dal collocamento una

raccolta di circa 9,4 miliardi di euro

fatturato 2022, stimato a 39 miliardi di euro

Ufficio stampa

, che serviranno per lo sviluppo di auto elettriche. Una raccolta che vale quasi un quarto dele sempre in ascesa anno dopo anno. Insomma per Porsche si annunciano giorni da “toro” e dʼaltronde, confessiamolo,

che cosa non si farebbe per una Porsche? Persino mettere lʼimpianto per il Gpl! Beh, non esageriamo, ma se lʼha fatto

Checco Zalone

Che bella giornata!

che è lʼarchetipo dellʼitaliano medio, allora aspettiamoci che qualcuno si fermi al distributore e spenda 7 euro di gpl per la sua 911 Carrera…

Ufficio stampa

E quanto valgono le auto di James Bond?

Triumph Scrambler 1200 XE

Land Rover Defender

Bond, James Bond

No Time to Die

James Bond Day

una cascata di diamanti

Laaggiudicata allʼasta di Christieʼs a Londra per 138.00 sterline e dueper 352.800 sterline. Perché così tanto? Beh perché le risorse raccolte vanno in beneficenza e, si sa, molti ci tengono a dare il loro contributo per ragioni di solidarietà. Una seconda ragione è invece quella del piacere di salire in sella o mettersi al volante di un veicolo guidato da. Sì perché la moto Triumph e i due fuoristrada Land Rover sono quelli usati in “”, lʼultimo film della saga della spia al servizio di Sua Maestà. Finora è sempre stata la Regina, adesso vedremo che effetto farà nel film un Re… Ma Bond non si scomporrà, ne siamo certi, il prossimo 5 ottobre festeggia i 60 anni dalla prima apparizione sul grande schermo. Sarà una festa, il, con decine di altri lotti di cimeli che Christieʼs batterà allʼasta. Insomma,

Ufficio stampa

La sicurezza? In buone mani, anzi in buoni artigli

Alfa Romeo

450 nuove Giulia berlina

motore 2.0 turbo benzina da 200 CV con cambio automatico a 8 rapporti e trazione posteriore

‒ Quelle di una giovane pantera, per intenderci. Sì perché nel parco auto della Polizia di Stato arrivano nuove volanti, le “pantere” appunto, e ancora una volta saràa fornirle. Si tratta diassegnate agli Uffici prevenzione generale e soccorso pubblico (UPGSP), tutte dotate di. Una “pantera” in puro stile Alfa Romeo, come quelle che hanno fatto la storia della Polizia di Stato per 70 anni, dalla prima Alfa Romeo 1900 del 1952 alla mitica Giulia 1.6 color grigio e verde protagonista di tanti film polizieschi negli anni 70. Tutte arruolate per la nostra sicurezza.