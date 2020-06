Triumph Scrambler 1200 Bond Edition

Le icone classiche dellʼInghilterra sono innumerevoli, dalle cerimonie dei Windsor agli autobus a due piani, dal tè delle 5 ai pub. Alcune un poʼ desuete, come la bombetta e i cappelli sfoggiati ad Ascot, ma sempre presenti, anche nella letteratura. Altre icone anche qui, dalla saga di Harry Potter a quella di James Bond (e che Shakespeare ci perdoni…). Lʼagente segreto di Sua Maestà, uscito dalla pena di Ian Lancaster Fleming è a suo modo unʼicona inglese e non a caso guida i vanti dellʼindustria motoristica del suo Paese: le auto Aston Martin e le moto Triumph .

Inevitabile allora il sodalizio tra Triumph Motorcycles ed EON Productions, che ha portato alla nascita della Scrambler 1200 Bond Edition. Una versione specialissima, 250 esemplari soltanto, della Triumph Scrambler 1200 XE, il modello che la spia ha guidato nellʼultimo film della saga: “No Time To Die”, il 25° della lunga serie iniziata con Sean Connery. Il motore è il bicilindrico 1.2 da 90 CV a 7.400 giri e 110 Nm di coppia a 3.950 giri, con 6 modalità di guida tra cui la Off-Road Pro, per regolare la risposta dell’acceleratore e il controllo di trazione e dell’ABS in base alle proprie preferenze e alle condizioni di guida.

Ma quel che rende speciale questa moto sono proprio i dettagli in stile Bond. Già allʼaccensione, sulla strumentazione appare la scritta di benvenuto “Bond” e questo già ci mette dellʼumore giusto. Ogni modello è numerato e la targa sullo scarico, come la finitura del pannello laterale, recano il brand “007”. Gli steli delle forcelle neri e le finiture total black esaltano i fregi motore con dettagli oro, e poi cʼè la sella in vera pelle con logo ricamato. Il silenziatore Arrow ha terminali in fibra di carbonio, mentre la griglia del faro anteriore è in acciaio inossidabile, e poi ci sono pedane pieghevoli e regolabili.

Insomma se avete desiderato, almeno una volta nella vita, presentarvi come “Bond, James Bond”, questa Triumph è la vostra moto. Ben equipaggiata di Cruise Control, presa USB per ricaricare lo smartphone e il sistema di connettività e app My Triumph. Dal punto di vista tecnico, ecco la qualità superiore delle sospensioni posteriori Öhlins a doppia molla e completamente regolabili, le pinze monoblocco radiali Brembo M50 e gli pneumatici tubeless con cerchio anteriore a raggi da 21 pollici. La special Triumph Scrambler 1200 Bond Edition costa 19.500 euro.