Triumph Take Care, godersi la moto “free of mind”

Si chiama “ Triumph Take Care ” ed è il nuovo programma di manutenzione programmata della moto. Tre pacchetti ‒ Urban, Traveller, Globetrotter ‒ per coprire tutte le esigenze di chi va in moto e lasciarlo “free of mind”, con la testa libera dalle preoccupazioni per custodire e manutenere al meglio la propria moto.

Un programma studiato dalla filiale italiana di Triumph, che rafforza la vicinanza e il senso di appartenenza al brand inglese. I tre pacchetti “Take Care” sono articolati in base al profilo di utilizzo della moto e si differenziano per la percorrenza chilometrica. Lʼassistenza regolare e professionale permette, inoltre, di beneficiare dell’acquisto di ricambi soggetti a usura non previsti dal piano di manutenzione (come le pastiglie o i dischi freno). Questa tutela, trasferibile al nuovo proprietario in caso di vendita della moto, si aggiunge all’estensione per altri due anni della garanzia contrattuale, denominata “Triumph Just Ride”.

Scopriamoli i tre pacchetti offerti da Triumph: Urban si rivolge a chi usa la moto per meno di 10.000 km lʼanno o 16.000 km in 30 mesi. Include il primo tagliando e due tagliandi annuali come dal piano di manutenzione previsto da Triumph. Con Traveller sale la soglia oltre i 10.000 km annui (o 16.000 in 30 mesi) e aggiunge un tagliando a scadenza chilometrica. Infine per i grandi viaggiatori, ecco Globetrotter e una manutenzione programmata per chi fa 20.000 km lʼanno o 32.000 km in 30 mesi. Sono inclusi il primo tagliando e i due tagliandi a scadenza chilometrica come dal piano di manutenzione previsto da Triumph. Per tutte le informazioni, il sito di riferimento è www.triumphmotorcycles.it/owners/triumph-take-care.