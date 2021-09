Bond Edition, il fascino della spia ammalia Land Rover e Triumph

Esce domani in tutto il mondo “ No Time To Die ”, 25° film della saga infinita di James Bond. La spia più affascinante del mondo pare proprio abbia trovato lʼelisir di eterna giovinezza, e un poʼ ne ceda ai veicoli di cui si mette al volante. Questi arrivano poi su strada in versioni speciali e a numero limitato, che accrescono di valore nel corso del tempo. Come Land Rover Defender V8 Bond Edition e Triumph Tiger 900 Bond Edition .

Land Rover Defender V8 Bond Edition Ufficio stampa 1 di 11 Ufficio stampa 2 di 11 Ufficio stampa 3 di 11 Ufficio stampa 4 di 11 Ufficio stampa 5 di 11 Ufficio stampa 6 di 11 Ufficio stampa 7 di 11 Ufficio stampa 8 di 11 Ufficio stampa 9 di 11 Ufficio stampa 10 di 11 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Siamo sempre nella sfera “british”, perché se è vero che le Aston Martin sono da sempre le auto dellʼagente 007, anche altre Case (spesso straniere) hanno cercato dʼimpossessarsi della perizia automobilistica della spia uscita dalla penna di Ian Fleming. Nel caso di “No Time To Die” ci sono riuscite due altre note factory inglesi: Land Rover e Triumph Motorcycles. La prima, tramite la divisione SV Bespoke, ha creato una spettacolare Defender V8 Bond Edition da 525 cavalli; la Casa motociclistica ha invece rielaborato la Tiger 900 Rally Pro per vestirla con lʼeffigie della spia più amata sul grande schermo.

Land Rover Defender V8 Bond Edition

La nuova serie speciale del Defender dedicato allʼagente di Sua Maestà è disponibile in versione 90 e 110, cioè sia a tre che cinque porte. Ha unʼeleganza decisa e propone lʼ“Extended Black Pack”, con cerchi da 22 pollici e pinze freni anteriori Xenon Blue. Ci sono poi badge distintivi sulla carrozzeria e la scritta 007 per le luci che illuminano le soglie delle portiere e il sottoporta. Quando poi si entra e si accende lo schermo del sistema dʼinfotainment Pivi Pro, si viene accolti dallʼanimazione “007”. Modello da collezione, Land Rover Defender V8 Bond Edition sarà prodotto in soli 300 esemplari, ciascuno dei quali costa da 137.700 Euro.

Triumph Tiger 900 Bond Edition

In sella a una moto, James Bond non poteva che guidarne una inglese e la Triumph Tiger 900 Rally Pro esprime davvero l’autentico aplomb britannico. Nel film appare anche una Scrambler 1200, ma è la Tiger ad essere stata scelta quale Bond Edition per il mercato, con una serie di 250 esemplari numerati e corredati da un certificato di autenticità. La colorazione è unicamente “Matt Sapphire Black”, con finiture total black su telaio, fianchetti e tanti altri componenti, più le esclusive grafiche decorative 007.

Triumph fornisce questʼedizione speciale con un treno addizionale di pneumatici tassellati Michelin Anakee Wild, mentre in primo equipaggiamento sono montate le Bridgestone Battlax. Completa l’equipaggiamento il terminale sportivo Arrow, più leggero e con fondello in carbonio. Infine, anche per la moto cʼè la schermata introduttiva del display TFT con grafica personalizzata 007, mentre sella del pilota e del passeggero sono riscaldabili e decorate con un elegante logo Bond Edition. Il prezzo della Triumph Tiger 900 Bond Edition è di 19.200 euro, arriverà a marzo 2022.