Nuove Triumph Tiger 900, la fun bike per tutti

Triumph Motorcycles allarga la sua famiglia di “tigri” e lo fa con modelli sempre più performanti ed efficienti. Nella gamma 2020 dellʼAdventure Tourer britannica entrano infatti le nuove Tiger 900 , che per potenza e coppia superano le Tiger 800 e, in più, rispettano il nuovo standard Euro 5 sulle emissioni.

In realtà delle Triumph Tiger 900 si deve parlare di vera e propria famiglia, perché sono ben 6 i modelli che i clienti troveranno a listino, incluse le versioni 900 GT e 900 GT Pro con forcella Marzocchi a steli rovesciati da 45 mm. Ci sono poi le varianti sportive Tiger 900 Rally e Rally Pro con forcella Showa a escursione maggiorata, perfette per un uso offroad, e infine la versione base e una con assetto ribassato (LRH).

La principale novità consiste però nel motore 3 cilindri nuovo da 95 CV, che sviluppa 87 Nm di coppia massima a 7.250 giri al minuto (il 10% in più rispetto alla Tiger 800), per una maggior fluidità di corsa lungo tutto l’arco d’erogazione. Le modalità di marcia sono tante, fino a 6, ma dipende della versioni, mentre standard è lʼABS abbinato al sistema frenante Brembo Stylema e al Controllo di trazione con funzione cornering. Sulle varianti GT Pro e Rally Pro cʼè il cambio elettronico Triumph Shift Assist.

Quanto a equipaggiamenti, spiccano sulle Tiger 900 i fari full-LED, la sella regolabile in altezza per 20 millimetri e la ricarica USB nel vano sottosella. Il serbatoio da 20 litri assicura inoltre un raggio dʼimpiego notevole. Prezzi: la forbice va da 11.800 a 15.800 euro, la versione 900 GT costa 13.400 euro e la Rally 14.200 euro, ma per la Tiger 900 Rally Pro ne servono 15.800, in tutti i casi franco concessionario incluso.

