Triumph a caccia di avventure con la nuova Tiger 900

Con lʼarrivo della nuova Tiger 900 ‒ ma lʼofferta vale su tutte le moto ed è anche retroattiva ‒ Triumph lancia la nuova garanzia estesa fino a 4 anni. Si chiama “Triumph Just Ride” ed è un modo per godersi ancora di più la guida delle splendide moto inglesi, come appunto la nuova 3 cilindri media di 888 cc, ancora più reattiva ed esuberante.