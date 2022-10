Scarpe autunno 2022: quelle di Luca Argentero sono già un “must”

Un addetto alle vendite che si rivela, in realtà, un cliente d’eccezione. Una collezione speciale, che combina le it shoes più amate al comfort e a prezzi davvero accessibili . Bata, retailer e produttore di calzature leader nel mondo, ha scelto come testimonial della sua campagna autunno inverno 2022 l’attore Luca Argentero , per presentare le sue novità di stagione all’insegna dell’urban style.

I “MUST HAVE”

i pezzi più iconici di sempre

mocassini

boots e stivaletti

– Quali sono le scarpe più “cool”, anche in vista dei prossimi freddi? Sicuramente quelle che ripropongono. È il grande momento dei. Molto amati sono quelli con la suola carrarmato, in stile college. In primo piano ancheChelsea. Per i look serali, assolutamente i tacchi, per outfit dal tocco “girls nightout”.