Sneakers uomo, le più "cool" sono dedicate al Duomo di Milano

Workout all'aperto: come allenarsi al parco o in montagna

Beauty trend, un make up look da Barbie: ecco come fare

Olivia Newton-John: i suoi look in “Grease” ispirati agli anni Cinquanta

NON SOLO PER SPORT

modelli speciali

le reti e le organizzazioni locali di basket

il Duomo dello streetball

anche al divertimento e all'amicizia

- Le sneakers più iconiche sono proposte in, nelle combinazioni di colori blu, bianco e rosso, e hanno un design che richiama la cattedrale meneghina. Milano è anche la città al centro di un programma nato a Parigi nel 2020, per sostenere e finanziareimpegnate a guidare il cambiamento nelle rispettive comunità attraverso il gioco e la sua cultura. Nel capoluogo lombardo, esattamente un anno fa, è stato infatti ristrutturato il campo da basket di viale Lazio, che per la community locale è ormai diventato "". Un luogo di incontro per i giocatori di strada e i professionisti di tutte le età, dedicato allo sport ma