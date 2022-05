Sneakers, le più costose e ambite: la prima asta italiana a Milano

Tutte nuove di zecca e autentiche . Le più ricercate? Le fuori taglia, quelle molto grandi o molto piccole, perché prodotte in minor numero di esemplari. Si terrà a Milano, il primo giugno prossimo, la prima asta italiana dedicata alle sneakers . Esemplari unici e rari, vere e proprie creazioni di design. E pensare che c'è stato un tempo in cui quelle da tennis erano le scarpe più povere...

LE PIÙ RARE, LE PIÙ AMBITE

- Più che status symbol, sono. Le sneakers che faranno parte dell'asta, organizzata da Finarte in collaborazione con Big Soup, in via Paolo Sarpi 6, sono 63, tutte provenienti da una collezione privata. Tra i, le Nike Dunk Paris taglia 44, ritenute le più costose sul mercato. Solo 200 le paia realizzate, prezzo stimato tra gli 80 e i 100 mila euro. Realizzate per la mostra "White Dunk" a Parigi, sulla parte in tela della tomaia sono raffigurate opere del pittore espressionista Bernard Buffet. Tra, le Nike Jordan argento-nero: prezzo base, 180 euro.