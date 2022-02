Sneakers uomo primavera estate 2022: le novità e i modelli più belli

U.S. POLO ASSN. Elite: unisex, made in Italy

Herno Laminar Etereo, nata in partnership con S.C.A.R.P.A. Unisex, disponibile in quattro colori: bianco, nero, grigio e blu

ALTE PRESTAZIONI - Casual, sportive e colorate, le sneakers per la bella stagione 2022 sono realizzate in pelle, ecopelle, nabuk e tessuti traspiranti. Le suole sono super leggere, ammortizzanti e assicurano perciò il massimo del comfort. I fondi sono in gomma anti-grip. Sono anche sostenibili, grazie all'impiego di materie prime certificate come nylon rigenerati e derivati da plastiche marine e scarti industriali, neoprene e pelli riciclate.