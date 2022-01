Moda inverno e neve: boots e scarponi per le giornate più fredde

Resistere alla prova del tempo e degli elementi, soprattutto in condizioni di freddo estremo . È il momento delle calzature che assicurano prestazioni al top sia in città che durante le avventure fuori porta. Vediamo allora scarponi, boots e stivali da neve in grado di assicurare il massimo del calore e del comfort anche in termini di versatilità e vestibilità.

Il Journey Boot è disponibile anche in black, dark cedarwood/black, mid-grey/white per i modelli uomo. Quest'ultimo è realizzato in pelle scamosciata

PRESTAZIONI AL TOP OVUNQUE - Sono stati testati per mesi, su terreni diversi e in un vasto range di temperature e condizioni atmosferiche, i modelli per il freddo più estremo proposti da Canada Goose. Gli scarponcini indicati per la città, ma anche per gite ed escursioni fuori porta, sono impermeabili e assicurano una vestibilità personalizzata, modellata sulla forma del piede. Fatti a mano in Italia e ispirati alle scarpe da trekking vintage e ai modelli da arrampicata, garantiscono anche un'ottima durata nel tempo. Progettati per l’uso in ambienti estremi sono gli stivali da neve, realizzati in nylon e pelle. Vestibilità sicura, calore e comfort. Coulisse, chiusure a cordoncino e varie modalità di allacciatura consentono di adattarli alla forma del piede, rendendoli un prodotto su misura.