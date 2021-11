Moda, scarponcini da uomo: stivaletti e anfibi da prendere adesso

Non temono pioggia e neve. Perfettamente impermeabili, riparano anche dal freddo grazie al rivestimento interno. È arrivato il momento di pensare a un paio di anfibi con cui affrontare meglio l'autunno e i rigori dell'inverno. Ideali per la città e l'outdoor , stivaletti, scarponcini e boots sono l'investimento sicuro, grazie anche alla loro struttura robusta, che assicura prestazioni, protezione e comfort .

Levi's®, il nuovo Torsten Quilted | La tomaia è in pelle, proveniente da fabbriche certificate dal Leather Working Group, abbinata ad un upper in eco-cordura effetto trapuntato, creata con risorse di scarto recuperate, resistente allo strappo e di lunga durata

I "MUST HAVE" DEL MOMENTO - Non solo nero e marrone. I colori tra cui scegliere comprendono anche il senape e il verde. Tra le novità di stagione, menzione speciale per il rivestimento interno in lana Merino, fibra 100% naturale, rinnovabile, biodegradabile, riciclabile e al tempo stesso durevole nel tempo.