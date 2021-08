Moda, jeans autunno 2021: a zampa e minigonne, tornano gli anni ‘70

Moda, jeans autunno inverno 2021: la collezione Levi’s® ’70S High La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 1 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 2 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 3 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 4 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 5 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 6 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 | Molti modelli sono disponibili in cotone organico elasticizzato o in morbido Tencel™ sostenibile Ufficio stampa 7 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 8 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 9 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 10 di 11 La collezione Levi’s® '70S High autunno inverno 2021 Ufficio stampa 11 di 11 leggi dopo slideshow ingrandisci

Regge la vita alta, come da qualche stagione a questa parte. Riecco, però, anche i modelli a zampa e le minigonne in denim aderenti. La moda d'autunno vede il ritorno dei jeans ispirati agli anni Settanta. Si portano bene con gilet, blazer, stivaletti e sneakers. Le allacciature sono a zip, per una maggiore praticità.