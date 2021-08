Moda, a maglia e all’uncinetto: gli abiti da copiare a Chiara Ferragni

Moda, a maglia e all’uncinetto: da Tom Daley ai look di Chiara Ferragni Moda, a maglia e all’uncinetto: i look di Chiara Ferragni (qui con Leone) IPA 1 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: i look di Chiara Ferragni IPA 2 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: i look di Chiara Ferragni IPA 3 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: i look di Chiara Ferragni (qui con Fedez) IPA 4 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: i look di Chiara Ferragni IPA 5 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: i look di Chiara Ferragni IPA 6 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: i look di Chiara Ferragni IPA 7 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: i look di Chiara Ferragni IPA 8 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: Tom Daley a Tokyo 2020 IPA 9 di 10 Moda, a maglia e all’uncinetto: Tom Daley a Tokyo 2020 IPA 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Alzi la mano chi se la cava bene con i ferri e l’uncinetto. Maglie e abiti, gonne e top, borse e cappellini: nel guardaroba dell’estate trovano spazio capi fatti a mano, abiti e accessori lavorati a maglia e a crochet. Non più un passatempo riservato alle nonne ma un’arte antica che torna in grande spolvero, anche grazie alle riconosciute virtù antistress, come visto nel corso degli ultimi Giochi di Tokyo con il tuffatore britannico Tom Daley, che ha sferruzzato in tribuna nelle pause tra una gara e l’altra. Un trend forte per la moda estate 2021, come attestano pure alcuni look scelti da Chiara Ferragni in vacanza.