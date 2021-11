Moda: le sneakers più belle (e strane) viste sui playground dell'Nba

Un paio tira l'altro e comunque non basterebbero mai. Agli appassionati di sneakers non può certo sfuggire un punto di osservazione privilegiato sui modelli più in voga del momento: i campi da gioco del basket americano, i playground dell'Nba. Le ultime tendenze le vedono ancora colorate, anzi, coloratissime e fluo, sgargianti e personalizzate . Il trend più forte? Il lettering, ovvero le frasi scritte (anche a mano) sulla suola.

Moda, sneakers uomo 2021: i trend e i modelli top dal mondo del basket Usa | "I can do all thing", "posso fare tutto"

QUESTIONE DI STILE - Leggerissime, in materiali super tecnici o in pelle, dalle suole ingombranti o dalle linee essenziali, le sneakers non danno solo un tocco di originalità al proprio look. Sono considerate, a tutti gli effetti, una sorta di status symbol. E rivelano, in un certo senso, anche la personalità di chi le indossa.