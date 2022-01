Moda: all’asta le sneakers di Virgil Abloh create per Louis Vuitton

Un modello iconico, disegnato nel 1982 e che perciò compie proprio quest’anno i suoi primi 40 anni. E dal significato speciale, frutto della creatività di Virgil Abloh, scomparso lo scorso novembre a soli 41 anni. Duecento paia di sneakers in edizione limitata Louis Vuitton and Nike “Air Force 1” by Virgil Abloh vengono battute all’asta da Sotheby’s, a partire dal 26 gennaio e fino all’8 febbraio prossimo. Il ricavato andrà interamente in beneficenza .

PER I COLLEZIONISTI (E NON SOLO) - Realizzate in Italia (a Fiesso d’Artico, Venezia), interamente in pelle di vitello e decorate con le stampe Monogram e Damier tipiche della maison, ogni paio di queste sneakers viene venduto all’interno di una valigetta Pilot Case, in pelle taurillon arancione. Le taglie vanno dal numero 35 al 47, si parte da una base di 2.000 dollari (circa 1.765 euro) e il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza al The Virgil Abloh ™ “Post-Modern” Scholarship Fund, il fondo appositamente creato dal designer e direttore creativo di Louis Vuitton per supportare gli studi dei giovani provenienti da comunità afroamericane in 66 scuole e college degli USA. Presentate in occasione della sfilata primavera estate 2022, oltre all'asta saranno comunque disponibili per tutti in selezionate boutique entro la fine dell’anno.