Sfilate, Louis Vuitton: svelata l'ultima collezione di Virgil Abloh

Un vero e proprio “testamento” creativo . Un’orchestra d’archi a suonare dal vivo (e diretta dal maestro Gustavo Dudamel) e una performance acrobatica. In passerella, berretti da baseball ricoperti di diamanti e copricapo con le orecchie d’asino , strati di tulle che diventano ali , camicie e stampe all-over, tute e competi classici, giacche e bermuda, felpe e cravatte. Alto e basso insieme, come sapeva fare lui . Alla Fashion Week di Parigi, Louis Vuitton ha svelato le ultime creazioni di Virgil Abloh.

Tyler, the Creator ha realizzato la colonna sonora dell'evento

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

Louis Vuitton, collezione autunno inverno 2022 | In passerella, per la Fashion Week di Parigi, le ultime creazioni di Virgil Abloh

UN "TESTAMENTO" CREATIVO - Una forte commozione, com’era prevedibile, ha accompagnato questo grande evento della settimana della moda della Ville Lumière, negli spazi de Le Carreau du Temple. La sfilata della collezione per il prossimo autunno inverno di Louis Vuitton si è trasformata nell’omaggio a una delle menti più fervide della moda. È fin troppo riduttivo definire uno stilista Virgil Abloh, direttore creativo della maison, scomparso lo scorso novembre a 41 anni. Laurea in ingegneria civile, master in architettura, artista a tutto tondo, con una visione a 360 gradi sul mondo. E che si è dedicato al suo lavoro fino all’ultimo respiro.