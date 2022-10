Calciatori, atleti e artisti a Roma per il “tempio dello sport”

Non semplicemente l'apertura di un nuovo negozio ma un vero e proprio atto d'amore nei confronti della Città eterna. Adidas ha inaugurato il suo nuovo brand center nel cuore di Roma, in via del Corso 132, con tanti ospiti speciali e una serie di iniziative spettacolari, tra cui la creazione di un campo da calcio galleggiante sul Tevere.

TRA MODA, SPORT E CULTURA

migliorare la vita delle persone

ospiti eccezionali

un campo da calcio galleggiante

strumento di cambiamento sociale

- Fedele al proprio credo "Impossible is nothing" e con la convinzione che lo sport abbia il potere dicambiare e, adidas ha celebrato l'apertura del suo nuovo store dall'anima digitale e iperconnessa con un programma di quattro giorni di attività e la presenza di, tra cui José Mourinho, Ciro Immobile, Bryan Cristante, Luis Alberto, Simona Quadarella e Sangiovanni. "adidas torna finalmente a Roma – ha sottolineato Irene Larcher, Senior Director Brand adidas – e lo fa in grande stile". Tra le iniziative più spettacolari, la creazione disul Tevere. Allestito tra i ponti Umberto I e Cavour, ha ospitato un torneo di calcio 3vs3 che ha coinvolto anche scuole e associazioni sportive, all'insegna del valore dell'inclusione, per promuovere lo sport comee valore di crescita e per sostenere progetti socio-educativi a cui il brand dedica da sempre impegno e attenzione.

UNO STORE MA NON SOLO

28 touchpoint digitali

interattivi

camerini immersivi

al centro di ogni attività

- Il legame tra moda e sport è raccontato in maniera diversa in ciascuno dei due piani del nuovo negozio romano, in cui sono stati installati, tre dei quali, e, in cui i consumatori possono cambiare lo sfondo per vedersi in vari ambienti ed essere assistiti tramite il servizio "bring it to me". Un'esperienza di shopping personalizzata in uno spazio di 714 metri quadrati "e un unico obiettivo – ha spiegato Cristian Munari, Senior Director Reatil Operations di adidas – : la soddisfazione del consumatore, che per noi sarà sempre”.