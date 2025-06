Pitti Uomo 108: le novità dal mega evento per la moda maschile

Il più importante salone internazionale dedicato al menswear e al lifestyle contemporaneo. Quattro giorni per incontrare i protagonisti, i marchi storici, i designer più autorevoli e gli outsider, in un caleidoscopio di presentazioni ed eventi. Presenti oltre 730 brand, di cui il 43% esteri. Spazio anche a collaborazioni, nuovi marchi e tanti progetti che trovano in Pitti Uomo la vetrina ideale per presentarsi a una platea di buyer in arrivo dai mercati più importanti. "Pitti Uomo è lo specchio fedele di ciò che si muove sulle scene fashion internazionali - spiega Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine -. È proprio questo concentrato di creatività e professionalità che fornisce a ogni edizione l'energia migliore per trasformare gli ostacoli in leve di sviluppo".