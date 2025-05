Cannes 78, i best look maschili: i più belli sul red carpet

Cannes 78 entra nella sua fase finale. Conto alla rovescia per l'assegnazione della Palma d'Oro al miglior film e la cerimonia di chiusura del Festival più glamour, in programma sabato prossimo, 24 maggio. Ecco allora, come da nostra tradizione, un nuovo "best of" dedicato ai look maschili più belli e impeccabili visti sul red carpet, candidati al podio per l'eleganza.