Cannes 78, Leonardo DiCaprio da 10 e lode sul primo red carpet

Impeccabile, comme il faut, direbbero i francesi. Il divo di Hollywood, 50 anni e non dimostrarli, è un fuoriclasse in fatto di look. Uno stile, il suo, ribattezzato "non stile" perché sempre equilibrato. Del resto, siamo abituati a vederlo sui red carpet d'ordinanza - così come a Cannes - in camicia e completi classici, giacche e pantaloni scuri, cravatta o papillon. Perfettamente rasato, con i capelli biondi pettinati all'indietro, Leonardo DiCaprio è sempre Leonardo DiCaprio.