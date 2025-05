Cannes 78, stop a nudità e maxi abiti: le regole per il red carpet

La parte del regolamento che colpisce di più è quella dove si fa richiamo a una maggiore sobrietà: "Per motivi di decenza - si legge -, la nudità è vietata sul red carpet, così come in qualsiasi altra area del Festival. Non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con un lungo strascico, che ostacolino il corretto flusso degli ospiti e rendano difficile la disposizione dei posti a sedere in sala".