Met Gala 2025: i look “cult” delle star, gli invitati e il dress code

Il Met Gala è un evento che lega moda, arte e beneficenza. Nato per inaugurare la mostra sulla moda del Costume Institute al Metropolitan Museum of Art di New York, a cui vengono devoluti i fondi raccolti dalla serata, è stato organizzato per la prima volta nel 1946 e vede la partecipazione di star e stilisti, attori, artisti e, negli ultimi anni, influencer. Ha messo le ali dal 1995, anno in cui ha iniziato a curarlo Anna Wintour, direttrice editoriale globale di Vogue e presidente del Met Ball. Per partecipare alla serata, nel 2024 sono stati sborsati fino a 75mila dollari per un ticket, 25mila in più rispetto all’anno precedente, salendo a 350mila per un tavolo.