Oscar 2025: i beauty e gli hair look delle star sul red carpet

La notte degli Oscar è in assoluto l’evento più atteso nel mondo. È il gran finale della award season, che si è aperta lo scorso gennaio con i Golden Globes, è proseguita con i Grammy e con i SAG Awards, passando da Londra per i Bafta. Due mesi scanditi da red carpet e celebs, culminati negli outfit strepitosi e nei beauty look da ammirare e copiare alle star protagoniste dello show dedicato ai premi più prestigiosi del cinema, giunto quest’anno alla 97esima edizione e come da tradizione di scena al Dolby Theatre di Los Angeles.