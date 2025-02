SAG Awards, Jane Fonda icona di stile: a 87 anni è lei la vera star

SAG Awards 2025, la notte di Jane Fonda - Dalle lezioni di fitness all’impegno sociale (indimenticabili le foto con il cappotto rosso e le fascette ai polsi, quando è stata arrestata nel 2019 durante le proteste per il clima davanti a Capitol Hill), di Jane Fonda si è parlato negli ultimi giorni anche per la campagna di una nota marca di sneakers che la vede protagonista. Attrice pluripremiata (nel suo palmarès anche due Oscar e tutti i riconoscimenti più importanti, tra cui il Leone d’oro a Venezia), produttrice e modella, continua a essere un riferimento e fonte di ispirazione anche per le nuove generazioni e ha sempre fatto della moda un elemento delle sue trasformazioni nel tempo. “Ora che ci penso è bello – ha dichiarato –. Non mi sembra di essere vecchia, mi sento molto più giovane di quando avevo vent’anni in tutte le cose che importano”.