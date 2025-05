Cannes 78: i beauty e gli hair look da star più belli sul red carpet

Dalle acconciature raccolte e chic - come lo chignon da ballerina di Natalie Portman e quello sofisticato di Jennifer Lawrence - al corto ordinato, con la riga in mezzo, di Emma Stone (non nuova a lanci di hair trend, come visto già a inizio 2025). Dalle labbra fiammanti di Alba Rohrwacher al lip color nella tonalità Spanish Pink di una sempre più bionda Angelina Jolie, passando per la piccola ponytail di Julianne Moore e il silver look di Andie McDowell, sempre più fiera e orgogliosa dei suoi capelli grigi naturali. E ancora onde sinuose - alla Amal Clooney - che non smettono di conquistare, sorrisi glossy, cat-eye felini, sguardi bold ed enfatizzati. Alla Croisette va in scena anche lo spettacolo senza fine all'insegna di una bellezza sofisticata, sublimata, e che da sempre fa sognare.