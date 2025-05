Una vita come Steve McQueen. Il re dello stile, che ha forgiato l'immaginario collettivo legato al mondo del cinema tra gli anni Sessanta e Settanta, avrebbe oggi 95 anni. Tra gli attori di Hollywood più amati, imitati ed evocati di tutti i tempi, è stato soprannominato "King of cool" per i suoi capi e gli accessori, indossati anche sul set, poi diventati iconici. Come un modello particolare di occhiali da sole.