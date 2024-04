Roger Federer fuoriclasse di stile: suoi gli occhiali più “cool”

Il fuoriclasse della racchetta ha collaborato alla realizzazione di una serie di occhiali da sole e da vista che prevede la creazione di ben quattro collezioni. Sei i nuovi modelli per il debutto, molto attesi sin dall’annuncio di questa partnership , disponibili in tutto il mondo.

Giacche biodegradabili e no stiro: Tombolini "Impact Zero"



Roger Federer: uno stile non solo di gioco Roger Federer è stato tra i giocatori più amati e premiati nella storia del tennis. Detiene il record di otto titoli vinti a Wimbledon in ambito maschile e, nel corso della sua carriera, si è aggiudicato venti titoli del Grande Slam. Inoltre, tramite la sua Fondazione omonima, negli ultimi vent’anni ha offerto l’opportunità di istruzione a oltre due milioni e mezzo di bambini in Africa e in Svizzera, suo Paese natale.



Il Federer tennista (e non solo) Questo campione, sul campo da tennis e fuori, ha da poco lanciato la sua prima linea di occhiali da sole e da vista con Oliver Peoples. La partnership, che prevede la creazione di quattro collezioni, debutta con sei nuovi modelli: quattro da sole e due montature a mascherina, le primissime nella storia del brand americano. “Mi piace indossare gli occhiali da sole perché da sempre, per via del mio sport, ho dovuto fare i conti con il sole – racconta lo stesso Federer –. Uno dei principali obiettivi della nostra collezione è stato quello di creare modelli utilizzabili tutti i giorni, non solo sul campo ma anche nelle altre attività”.

Leggi Anche Stile: Roger Federer è tra gli uomini più eleganti del mondo

Cosa veste e ama indossare Roger Federer? La predilezione di Roger Federer per Oliver Peoples è iniziata oltre vent’anni fa, con l’acquisto del primo paio di occhiali firmato dal brand di Los Angeles. Sport, lifestyle o red carpet: gli occhiali lo accompagnano in qualunque occasione, ed è questa prospettiva con cui si è voluto rendere speciale la collaborazione. A prima vista, ciascuna silhouette della collezione fa pensare a un look per tutti i giorni ma le lavorazioni e i dettagli appartengono al mondo delle performance, come attestano anche i naselli e i finali asta in gomma. Polarizzate o a specchio, le lenti esaltano i colori dominanti specifici di ambienti come l’acqua, i boschi o la città. Comfort e praticità sono gli altri criteri adottati per la realizzazione di ogni modello. Inoltre, con un massimo di 35 grammi di peso, questi occhiali sono incredibilmente leggeri. Facili da abbinare agli outfit, si adattano facilmente a diverse conformazioni del viso, valorizzando qualsiasi fisionomia.



I dettagli ispirati a Federer e al tennis Questa collezione eyewear si distingue anche per i dettagli creati ad hoc. Spicca, ad esempio, la placchetta con la cifra “8”, numero importante perché rimanda non solo alla data di nascita di Roger Federer (8.8.81), ma anche ai titoli vinti a Wimbledon. Per l’anima in metallo delle aste è stato sviluppato un particolare motivo ispirato agli schemi di intreccio delle corde delle racchette da tennis di una volta. Un altro simbolo di questo sport è lo speciale logo metallico ottagonale che compare sui terminali con il monogramma RF, iniziali del campione.



Leggi Anche Roger Federer e David Beckham: gara di eleganza a Wimbledon