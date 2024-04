Occhiali primavera 2024: i più belli ispirati al lusso gentile

Gli occhiali di tendenza ispirati al "lusso gentile"

Questa nuova collezione di occhiali è il simbolo di un'intesa dedicata a promuovere la cultura del bello, quale terreno di incontro tra il gusto e l'altissima artigianalità italiana: quella tra Brunello Cucinelli ed EssilorLuxottica. Arrivano, così, i nuovi frutti dell’accordo di licenza decennale che la casa di moda e il gruppo italo-francese hanno siglato nel novembre 2022 e che era stato preceduto, nel 2021, dal lancio della prima capsule di occhiali Brunello Cucinelli e Oliver Peoples. Nel corso di tutto il 2023, i team creativi delle due aziende hanno dato vita a un significativo lavoro svolto assieme, che ha generato la prima prestigiosa collezione di modelli da sole e da vista Brunello Cucinelli in vendita in tutto il mondo, nelle principali boutique del brand di Solomeo e nei principali store multimarca dedicati al mondo dell'eyewear.





Un incontro tra due eccellenze

Tutto ciò va a rinsaldare "la garbata e proficua intesa" tra le due realtà produttive, nata dalla stima e dalla simpatia che legava tra loro Brunello Cucinelli e Leonardo Del Vecchio, un'amicizia definita amabile e gentile, dalla quale è germogliato un grande e attento lavoro di ricerca e sviluppo, svolto in piena armonia. "Leonardo del Vecchio mi confessò un giorno: "Caro Brunello, quelli che facciamo non so se sono begli occhiali, sappi che a me piacciono molto, e che certamente sono fatti nel miglior modo possibile al mondo" - ha raccontato lo stesso Cucinelli, Presidente esecutivo e Direttore creativo della casa di moda -. Oggi, ammirando il risultato eccellente di un lavoro e di un’armonia così formidabili, ripenso alle parole di quell’uomo garbato e volitivo, fermo e gentile, che vedeva nella sua azienda di Agordo quella che amava chiamare “la bella fabbrica”, un po' come faccio io con Solomeo".





Oltre il concetto di "occhiali alla moda"

Arte ed estetica. Ricercatezza, funzionalità e gusto senza tempo. Sono occhiali dall'eleganza discreta, realizzati in materiali pregiati. Le lavorazioni coniugano design, manualità e savoir-faire. I dettagli sono la celebrazione dell'eccellenza artigianale e della ricerca. Montature in corno e in acetato, aste in titanio e placcate in oro bianco o rosa. Alcuni modelli si ispirano alle collezioni di alta gioielleria di Brunello Cucinelli. Forme contemporanee, ispirazioni vintage, rivisitazioni dei modelli pilot e aviator, profili senza tempo. I colori vanno dai classici - nero, tortora, avana, cognac - all'argento, all'oro, al pesca. Le lenti sono in grigio, nocciola, caffellatte, cioccolato, azzurro e, naturalmente, trasparenti per quelli da vista, con il filtro per la luce blu.



Guarda l'intervista a Brunello Cucinelli realizzata in occasione di Pitti Uomo 105: