Profumi uomo e donna, i più preziosi celebrano legami e ricordi

Per l’occasione, tutte le vetrine di Rinascente Milano Piazza Duomo sono state personalizzate con la comunicazione Brunello Cucinelli Parfums

L'evento di presentazione delle nuove fragranze Brunello Cucinelli Pour Homme e Pour Femme a Milano, nella boutique della casa di moda in via Monte Napoleone

Brunello Cucinelli Pour Femme e Brunello Cucinelli Pour Homme: accordo castagna nel cuore dell’Eau de Parfum femminile ed essenza di cipresso in quella maschile

Questo nuovo e affascinante progetto nasce dalla creatività della casa di moda Brunello Cucinelli in collaborazione con la famiglia Sgariboldi, proprietaria di EuroItalia

Brunello Cucinelli Pour Homme e Pour Femme: la campagna pubblicitaria delle fragranze è dedicata ai sognatori. Per i talent, total look Cucinelli

Due profumi, uomo e donna. L'imprenditore umbro ha ripreso, così, quel sogno realizzando fragranze ricercate, caratterizzate degli elementi propri della sua terra d'origine, la stessa in cui ha sede e trae linfa vitale la sua casa di moda omonima. "Mi piace pensare che un profumo moderatamente utilizzato sia come un carezza - prosegue Brunello Cucinelli -, che insieme alla fiducia dona alla persona una visione a colori del mondo".



Le nuove fragranze, prodotte e distribuite da EuroItalia, sono state concepite come testimonianze di come la stessa casa di moda, nata e che ha sede nell'antico borgo medievale di Solomeo (Perugia), sia particolarmente attenta a promuovere, attraverso le sue creazioni, una cultura speciale dell'eleganza e della bellezza ispirate a un rapporto armonioso tra uomo e natura e la cura di una produzione che opera senza voler causare danni al creato o, almeno, arrecandone il meno possibile. Il tutto, seguendo uno dei comandamenti etici del modo di fare impresa da parte del brand Brunello Cucinelli, che sono alla base del "Capitalismo umanistico" e della "umana sostenibilità".



Ragioni per cui, nella realizzazione di questi due profumi, si è ricercato anche un alto tasso di artigianalità. L'ispirazione è arrivata dalla stessa terra umbra: la campagna, le essenze, l'arte medievale, la spiritualità. "I profumi dall'Oriente antico all'Occidente moderno hanno affascinato donne e uomini e hanno accompagnato la loro vita", sottolinea ancora Brunello Cucinelli. La fragranza femminile presenta un inedito accordo castagna e pregiate essenze di legni, al centro della composizione. Il fondo morbido di ambra e musk e le note di testa luminose e fresche di spezie e agrumi richiamano i preziosi filati di cashmere, fiore all'occhiello del brand. A caratterizzare quella maschile, legni, resine, spezie, note aromatiche e agrumate. Tra gli ingredienti chiave, l'essenza di cipresso, con i suoi toni resinosi e balsamici, omaggio ai filari che da tempo immemore si stagliano nel cielo di Solomeo. Altissima attenzione è stata riservata, inoltre, alla scelta consapevole e responsabile delle materie prime, anche all'insegna della sostenibilità.



