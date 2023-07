Roger Federer e David Beckham: gara di eleganza a Wimbledon

Roger Federer è stato accolto da un tripudio di applausi al suo ingresso a Wimbedon. Il fuoriclasse della racchetta, tra i campioni più forti di tutti i tempi, ha preso posto in tribuna accanto alla moglie Miroslava Vavrinec, detta Mirka, ex tennista anche lei e a Kate Middleton, principessa del Galles, in un elegantissimo completo beige .



Di Roger Federer - o "King Roger" - si parla anche per il suo stile impeccabile e l'innata eleganza. Per assistere dagli spalti al torneo londinese ha scelto un look con giacca monopetto, camicia a righe bianca e blu, cravatta a pois, orologio di lusso e un modello particolare di occhiali da sole, realizzati a mano in Giappone e con lenti polarizzate. Un look, per certi versi, molto simile a un altro habitué di Wimbledon: David Beckham.



L'ex calciatore, come ormai da tradizione in compagnia della madre Sandra Georgina West, ha optato anche lui per una giacca beige, abbinata a camicia bianca, pantaloni panna e cravatta marrone con motivi geometrici, stessa fantasia ripresa anche dal fazzoletto da taschino. I flash dei fotografi hanno dato rilevanza ai suoi numerosi tatuaggi sul collo e sulle mani e all'orologio importante.