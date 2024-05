Occhiali da sole: i modelli da copiare alle star del cinema

Nel corso del Festival del cinema più glamour è stata presentata una collezione speciale, nell'ambito di un evento che ha ospitato per dieci giorni numerosi protagonisti della settima arte. Si tratta di tre modelli evergreen, due da sole e uno da vista, disegnati per garantire un'eleganza senza tempo e realizzati con cura e precisione fino all'ultimo dettaglio da Persol, l'iconico brand eyewear italiano.

I modelli più iconici

Caratterizzati da profili in acetato voluminosi e scolpiti, i due nuovi modelli da sole per la primavera estate 2024 catturano la scena e incarnano alla perfezione l’eccellenza del marchio, così come la montatura da vista che li accompagna. Ciascun paio è impreziosito dall’inconfondibile freccia Persol, che con i suoi 80 mm di lunghezza è il dettaglio che non passa inosservato. Le silhouette presentano linee che rimandano a un’estetica intramontabile ma al contempo radicata nel presente, grazie ai colori intensi delle lenti polarizzate in vetro colorato Barberini, di qualità superiore.