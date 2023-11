Trend: gli occhiali ispirati al cinema, al design e ai motori

Per questo autunno inverno, i modelli dall'elegante semplicità, dal design ricercato, sempre funzionali ma in linea con le nuove tendenze



Sono occhiali da sole e da vista dallo stile senza tempo quelli celebrati dall'ultima campagna di Persol per questo autunno inverno. Modelli dall'elegante semplicità, dal design improntato al savoir-faire, in linea con le nuove tendenze e orientati alla funzionalità.



La nuova campagna mette in scena la storia del brand ispirata al cinema, al design e ai motori in un manifesto visivo chiaro e potente, cogliendo il Dna sobrio e lo spirito audace di un marchio nato per essere iconico.