Ecco i primi occhiali da sole dotati di intelligenza artificiale

Gli occhiali della collezione Ray-Ban Meta, lanciati da Meta Platforms, Inc. e EssilorLuxottica, presentano - tra le caratteristiche più innovative - la funzione live streaming, che consente ai content creator di trasmettere esperienze e riprese POV in tempo reale, completamente a mani libere. Introducono, così, un nuovo orizzonte di autenticità dei contenuti, che vengono condivisi in diretta dagli occhi di chi li crea e con cui diventa più semplice identificarsi. Per farlo, si può passare dalla modalità fotocamera del telefono a Instagram Live o Facebook Live, per un massimo di 30 minuti.





Gli occhiali con intelligenza artificiale sono un’esclusiva per gli Stati Uniti e a chi li indossa basterà semplicemente dire “Ehi Meta” per gestirne le funzioni e immergersi nella propria creatività. Garantire la privacy è fondamentale, per questo la spia LED è stata resa più grande e dunque più visibile. Questa collezione, inoltre, ha fatto un balzo in avanti in termini di qualità di audio e immagini. La camera passa da 5 MP a 12 MP, per scattare foto ad alta risoluzione e girare video immersivi a 1080p in orientamento verticale. Gli auricolari “open-ear” hanno ora una maggiore risposta dei bassi e una migliore eliminazione del rumore, a vantaggio della qualità audio complessiva. Ciascun paio di occhiali è dotato di cinque microfoni integrati che consentono di passare da musica a chiamate con estrema facilità, senza mai isolarsi dai suoni ambientali e dal mondo circostante. Inoltre, l'esperienza di ascolto include la risposta dei bassi e la soppressione del rumore, migliorando la qualità audio complessiva per un'esperienza più completa. “Una tecnologia realmente indossabile, che migliora la vita - ha spiegato Rocco Basilico, Chief Wearables Officer di EssilorLuxottica -. E che è destinata a progredire sempre di più”.

