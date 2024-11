Moda, Gucci unisce uomo e donna: nel 2025 solo tre sfilate

Una questione di coerenza. Gucci ha annunciato che il direttore creativo Sabato De Sarno presenterà le collezioni autunno inverno 2025-2026 e primavera estate 2026 uomo e donna in due sfilate unificate, previste rispettivamente a febbraio e settembre prossimi, nel calendario ufficiale della Milano Fashion Week. A questi appuntamenti si affiancherà una terza sfilata unificata, quella dedicata alla collezione Cruise 2026, già annunciata e prevista a Firenze il 15 maggio 2025.



Le prossime sfilate di Gucci - Sarà il defilé dedicato alle creazioni per l'autunno inverno 2025-2026 del prossimo febbraio a inaugurare questo trittico di appuntamenti, in cui la maison fondata nel 1921 nel capoluogo toscano da Guccio Gucci mostrerà le sue nuove proposte attraverso una narrativa coerente, elegante e pensata nei minimi dettagli, secondo la visione creativa di Sabato De Sarno. Questi eventi rappresenteranno un'occasione unica per esprimere la sua visione, alimentando un dialogo continuo tra le collezioni uomo e donna.



Sin dal suo debutto con la sfilata Gucci Ancora, De Sarno ha infatti posto al centro della sua filosofia creativa una costante conversazione tra il mondo maschile e quello femminile. Ogni collezione dialoga con l’altra, mantenendo la propria unicità ma contribuendo a una narrazione poliedrica in cui femminilità e mascolinità coesistono, si arricchiscono e si elevano reciprocamente.



Credit foto: Gaspar Ruiz