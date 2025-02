Moda, Milano Fashion Week al via: apre Gucci (senza De Sarno)

In programma 153 appuntamenti, tra cui 56 sfilate fisiche e sei digitali. Ad aprire le passerelle dedicate alla moda femminile del prossimo autunno inverno è Gucci, il cui ufficio stile presenta nel pomeriggio di questo martedì 25 febbraio l'ultima collezione realizzata da Sabato De Sarno prima del suo addio alla maison. Tra i defilé più attesi, quelli di Giorgio Armani, Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Prada, Versace, Ferragamo, Max Mara. Da menzionare anche i debutti, come direttori creativi, di Lorenzo Serafini per Alberta Ferretti e di David Koma per Blumarine. Tra i molti eventi previsti durante la settimana, il Premio Maestri d'Eccellenza, dedicato ai più talentuosi artigiani italiani, e l’apertura a Palazzo Reale della mostra “Io sono Leonor Fini”, con il party "La fête secrète".