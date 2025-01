Giorgio Armani: il fascino irresistibile di un uomo vestito bene

Eleganza da vivere. Per vivere l’eleganza senza costrizioni e imposizioni, giocando con la personalità di ciascuno. Le silhouette si modificano: i cappotti e i soprabiti si allungano per avvolgere; le giacche, le camicie e i pantaloni cambiano aspetto e diventano più sciolti e confortevoli; gilet zippati dal piglio sportivo finiscono anche sotto il tuxedo. Un atteggiamento disincantato e moderno, che mescola formale e informale, con sicurezza e passione, scandito dalle materie nobili – lane fini, sete e cashmere – e dai colori invernali legati al mondo del sottobosco, con note di grigio che prevalgono e toni preziosi di rosso rubino, verde smeraldo e blu giadeite che tagliano la palette come gemme, oltre al blu pieno e pulito reiterato come segno di uno stile senza tempo.