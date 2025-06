Giorgio Armani convalescente: perché sarà assente alle sue sfilate

In occasione delle sfilate Emporio Armani di sabato 21 e Giorgio Armani di lunedì 23 giugno, “desideriamo informare che il Signor Armani, attualmente a casa in convalescenza, non sarà presente come di consueto ai due show. Al suo posto, a salutare il pubblico al termine delle sfilate, uscirà Leo Dell’Orco, responsabile dello stile delle linee maschili”, si legge nella nota ufficiale.