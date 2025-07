Giorgio Armani a Parigi ha regalato la sua collezione più seducente

"In vent'anni di Armani Privé, è la prima volta che non sono a Parigi". Giorgio Armani non ha partecipato alla sfilata di presentazione della sua collezione di alta moda per l'autunno inverno 2025-2026, tra gli eventi più attesi della Fashion Week Haute Couture. Ha scelto di restare a Milano per prolungare il suo periodo di riposo, seguendo il consiglio dei medici. "Durante questi viaggi respiro l'energia della città,mi carico dell'adrenalina delle prove - ha aggiunto lo stilista -. Tutto questo mi manca, non lo nego, ma so di poter contare sulla collaborazione di mani e menti capaci, al mio fianco da sempre". In passerella, l'incanto di creazioni dove tutto parla di lui, sintesi perfetta della sua eleganza e del rigore, all'insegna di un colore tutt'altro che monocorde: il nero.