L'estate perfetta tra le montagne, con Falkensteiner Hotels & Residences

Trascorrere l’estate in montagna è un'occasione unica per rigenerarsi, immersi in scenari naturali spettacolari, con opportunità di avventura, sport all'aria aperta e tanto relax. I Falkensteiner Hotels & Residences in montagna, situati in splendide località dell'Alto Adige e della Carinzia, propongono esperienze su misura per ogni tipo di viaggiatore: dalle avventure per famiglie con bambini alle fughe romantiche per coppie, fino alle esperienze indimenticabili per viaggiatori solitari. Grazie a strutture di eccellenza e a un'attenzione impeccabile ai dettagli, ogni soggiorno si trasformerà in un ricordo indimenticabile.