Giorgio Armani Privé ha illuminato Parigi: gli abiti più preziosi

"Questa sfilata coincide con i vent'anni del Privé ma non vuole essere una retrospettiva o una celebrazione. È, invece, una nuova affermazione di tutto quello che l'alta moda significa per me, ossia la possibilità di liberare la fantasia", ha sottolineato lo stilista. Giorgio Armani non è nuovo a vestire le donne di luce che questa volta, però, viaggia a una velocità tutta sua, attraversando epoche e pensieri, luoghi e fantasie. Catturare nel vestito l’immaterialità splendente di ciò che brilla è un sogno che ricorre nel tempo. Distillato di un’identità stilistica inconfondibile che attraversa continenti e culture, è il racconto del guardaroba di una donna autentica, moderna, che ha visitato molti luoghi, interiorizzandone le tracce e catturandone la bellezza scintillante per portarla addosso. Il percorso tocca le forme e i colori della Cina, i paesaggi della Polinesia che diventano stampe e ricami di acquerellata delicatezza, l’opulenza dell’India, l’eleganza lineare del Giappone, il decoro del Nord dell’Africa: in modo sempre impalpabile, appena percettibile. Come una pennellata di luce, appunto.