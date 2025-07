L'alta moda di Schiaparelli: donne vestite come star sui red carpet

"Per questa collezione mi sono immerso negli archivi della maison come mai prima d’ora. Ho guardato agli scatti del 1929, prima dell’invasione tedesca, all’incredibile glamour di quegli anni a Parigi", ha spiegato lo stesso Roseberry, che in questa collezione sembra proiettare più che mai la maison nel futuro. "Back to the Future" è il nome che ha scelto per queste nuove creazioni, che evocano tutto il fascino e il glamour delle star sui red carpet.