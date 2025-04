Chanel, l'amore per l'Italia: sfilata da sogno sul Lago di Como

Guidate dal piacere di vestirsi elegantemente per farsi notare, queste creazioni sono anche permeate da un aspetto ispirato alla danza. Un'atmosfera disco avvolge ad esempio un tailleur pantalone - o un pigiama da sera - con un leggerissimo tweed ricoperto di paillettes multicolor. Solare e glamour, una tuta scollatissima in lamé a righe rosa e arancioni - un tessuto iconico per Chanel - si infila sotto una lunga mantella. La vita rilassata e le belle serate estive sono evocate da un corto abito bustier in taffetà nero, accentuato da una mantella eterea. Un'atmosfera cinematografica avvolge un lungo abito da ballo in taffetà e un tailleur color avorio. Il pensiero corre, così, ai film di Luchino Visconti, grande amico di Gabrielle Chanel e frequentatore abituale del Lago di Como.