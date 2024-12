Chanel: sfilata notturna in Cina nel posto del cuore di Gabrielle

Cappotti lunghi con le spalle da giorno e da sera, in prezioso tweed, raso, velluto o ricamati a fiorellini. Montgomery, giacche corte o oversize, impreziosite da alamari e foderate in raso di seta. Tasche, maniche a pagoda, colletti alla coreana, fasce ricamate che irradiano una delicata luminescenza. Un lusso raffinato e dettagli meticolosi, sia visibili che nascosti. In passerella anche giacche dal taglio dritto strette in vita, abbottonate lateralmente e da smoking, foderate in raso bianco. Sono indossate sopra gonne a pieghe, a portafoglio, culotte e pantaloni cropped. Il tema del viaggio si riflette anche nelle borse e nella maglieria, tra cui un'eccezionale tuta ispirata ai motivi Coromandel. Menzione speciale per i ricami a motivi floreali di camelie e loto. Vestaglie, pigiami, collane di perle. Ai piedi stivali alla coscia e a metà polpaccio e slippers. A completare la silhouette, cappelli, berretti e sciarpe.