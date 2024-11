I "look giovani" di Chanel: mega evento per la maison a Hong Kong

All'arrivo, gli ospiti della sfilata hanno scoperto uno spazio immersivo dove è stato proiettato il film "Modern Flirt", realizzato appositamente per l'occasione dalla regista francese e amica della maison Audrey Diwan, con protagonisti l'attrice di Hong Kong Angela Yuen e l'attore francese Benjamin Voisin. Sul piazzale dell'Hong Kong Design Institute, "Radio Chanel" ha portato invece artisti emergenti e figure di spicco della scena locale, insieme ad ambasciatori e amici della stessa maison, per una serie di dialoghi sulla creazione e la trasmissione. Gli ospiti hanno anche visitato, all'interno dello spazio espositivo dello stesso Hong Kong Design Institute, l'anteprima della mostra "Imagine an Elsewhere", organizzata dall'istituzione e sostenuta da Chanel: 16 opere collettive di 35 studenti dello stesso ente, visitabili dal pubblico dal 7 novembre al 31 dicembre prossimo. Alla sfilata è seguito anche un esclusivo party agli Shaw Studios.