Moda, Tilda Swinton diretta da Wim Wenders: la clip in anteprima

La leggenda narra che il Lago dell'Ovest sia stato generato dalla caduta di una perla dalla Via lattea. Lo specchio d'acqua e il suo paesaggio circostante è stato descritto da Marco Polo ne "Il Milione", resoconto dei suoi viaggi in Oriente, citato da poeti e fonte di ispirazione per gli artisti. Incluso dall'Unesco nel 2011 nella lista dei Patrimoni dell'umanità, questo scenario mitico è ritratto anche sul grande paravento laccato Coromandel del XIX secolo posto nello studio dell'appartamento di Gabrielle Chanel, al civico 31 di rue Cambon, a Parigi.