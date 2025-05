Moda, Dior: a Roma sfilata da sogno e di star con Deva Cassel

È una moda in dialogo con il mondo dell'arte e della cultura. A introdurre questa collezione speciale, un cortometraggio firmato dal regista Matteo Garrone. Per la sfilata Dior Cruise 2026, Maria Grazia Chiuri offre una sintesi autobiografica di un momento sospeso, "una bella confusione", espressione presa in prestito dal titolo originariamente proposto da Ennio Flaiano a Fellini per il film "Otto e 1/2". In passerella 49 look prêt-à-porter e, a sorpresa, anche 31 creazioni Haute Couture. Gilet maschili con revers delicati abbinati a gonne lunghe e ampie e a giacche frac. Abiti in pizzo pregiato o decorati con motivi a bassorilievo attraversano giacche militari con bordi neri e bottoni decorati. Alcuni abiti evocano le casule, mentre il nero e il rosso del velluto rendono omaggio alle sorelle Fontana, creatrici degli abiti indossati da Anita Ekberg in un altro capolavoro di Fellini, "La Dolce Vita".