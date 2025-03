Moda, Dior: tornano la t-shirt J'adore e la camicia di Ferré

In continua evoluzione. Per Dior la moda è un dialogo tra la sua storia e la contemporaneità. Per la sfilata a Parigi della collezione donna prêt-à-porter per l'autunno-inverno 2025-2026, la direttrice creativa Maria Grazia Chiuri ha rivisitato i ricordi e i gesti che appartengono all'eredità della maison. Così la camicia bianca, elemento fondante liberato dagli stereotipi, dialoga con le forme concepite dall'ex direttore artistico Gianfranco Ferré, "l'architetto della moda", tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà dei Novanta.