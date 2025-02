Laetitia Casta tra moda e beauty: uno stile che sfiora l'inarrivabile

Libera, istintiva e audace. In tutta la sua carriera ha sempre seguito il suo cuore. Una modella iconica, celebrata in tutto il mondo per la sua bellezza e la sua incredibile presenza, e anche un'attrice dal talento convincente che fin dal suo esordio, nel 1999, sceglie i ruoli da interpretare in base alle emozioni che suscitano e ai temi potenti che affrontano. Impegno che le è valso il riconoscimento di Chevalier des Arts et Lettres nel 2011. Quarantasei anni, due figli, Laetitia Casta è anche un'ambasciatrice dell'Unicef, per la difesa dei diritti dei bambini soldato.